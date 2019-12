Faith No More als headliner toegevoegd aan Graspop Metal Meeting KD

09 december 2019

16u25 2 Muziek Graspop Metal Meeting kent al z’n headliners. Na Iron Maiden, Judas Priest en Aerosmith is ook Faith No More toegevoegd aan de line-up van het festival in Dessel. De band zal vrijdag optreden op het festival dat van 18 tot 21 juni 2020 loopt. Dat bevestigde de organisatie in een persbericht.

Faith No More werd opgericht in 1979. Al luisterde de band aanvankelijk naar een andere naam. Ook de leadzanger van de band veranderde doorheen de jaren. Faith No More is vooral bekend van ‘The Real Thing’, ‘Epic’, ‘Angel Dust’ en ‘Album of the Year’. In 1998 drukte de band op de pauzeknop. Sinds 2009 trekken ze de wereld weer rond. Net voor de start van de zomer van 2020 komen ze dus ook naar België.

Voor tickets en info kunnen fans terecht op de website van Graspop.