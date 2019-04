Extravagante privébegrafenis voor rapper Nipsey Hussle Redactie

13 april 2019

In Los Angeles is de vermoorde rapper Nipsey Hussle begraven gisteren in privékring. Dat was best wel een extravagante bedoening, want familie en vrienden arriveerden in ronkende wagens. Duizenden fans van Nipsey Hussle namen eerder deze week al afscheid in het grote stadion Staples Center.