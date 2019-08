Extra veiligheidsmaatregelen voor concert Ariana Grande in Sportpaleis SDE

29 augustus 2019

Wie vrijdag naar het Sportpaleis afzakt voor het concert van Ariana Grande (26), neemt maar beter zijn voorzorgsmaatregelen. De organisatie maakte namelijk bekend dat enkel volledig doorzichtige tassen toegelaten zullen worden. De strenge maatregelen hebben te maken met de aanslag tijdens Ariana's concert in Manchester in 2017.

Op de website van het Sportpaleis wordt het erg duidelijk gemaakt: zakken en handtassen die niet honderd procent doorzichtig zijn, zullen vrijdag niet worden toegelaten op het concert van Ariana Grande. Enkel doorzichtige tassen of zakjes met een maximumformaat van 30x15x30 cm zijn toegestaan.

Ariana Grande vraagt dat haar fans deze maatregelen tijdens elk concert van haar tournee naleven, sinds de aanslag in Manchester uit 2017. Een terrorist blies zichzelf toen op met een bom die in een rugzak werd binnengesmokkeld. Er vielen 22 doden. Het is dus niet zo verwonderlijk dat Grande een herhaling daarvan uit alle macht wil voorkomen.