Exclusieve beelden: zo klinkt Karen Damen tijdens repetitie voor eerste soloconcert TDS

08 maart 2018

17u06

Bron: Kameraki 9

Het heeft haar bloed, zweet, en een dosis tranen na alle kritiek gekost, maar 'Een ander spoor', de eerste plaat van Karen Damen is een feit. En nu is het uitkijken naar haar allereerste soloconcert, volgende week vrijdag 16 maart in de Lotto Arena. “Al 4.400 tickets zijn er verkocht. De zaal zit bijna vol, ik ben echt blij”, zegt ze. “Al heb ik wel stress, uiteraard. Ik ben bang dat ik mijn teksten ga vergeten.” Kan u niet wachten tot dan? Wij presenteren nu al de eerste exclusieve beelden van haar vocale kunnen. Tijdens de presentatie van haar kledingcollectie gaf Damen het beste van zichzelf.