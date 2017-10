Exclusief: Vegas & Like Mike stellen compilatievideo van 5 jaar Sportpaleis voor TK

In december is het weer zover: dan vullen Dimitri Vegas en Like Mike opnieuw vier keer een zo goed als uitverkocht Sportpaleis. Voor het vijfde jaar op rij, en dat mag je een hele prestatie noemen. Het dj-duo lanceert voor de gelegenheid dan ook een compilatievideo, die je hier exclusief kan bekijken. Voor wie alvast eens wat sfeer wil opsnuiven...

Dat de twee broers erg succesvol zijn, hoeven we je niet meer te vertellen. Ze hebben 10 miljoen Facebookfans, 3 miljoen Instagramvolgers, meer dan 60 miljoen streams op Spotify en meer dan 400 miljoen YouTubeviews. En de laatste vier jaar gaven ze in december telkens een uitverkochte concertreeks in het Antwerpse Sportpaleis.

En voor die optredens halen beide heren alles uit de kast. De afgelopen vier jaar speelden ze maar liefst 11 shows, goed voor 215.000 tickets. In 2016 brachten ze onder meer een retro dj-set met vinyl in een zwevende dj-booth meters hoog boven het publiek. De hele zaal werd ingekleed met een indrukwekkende LED-muur van 1.200 vierkante meter, met 1.200 lichtjes. Niet minder dan 910 flessen CO2 werden erdoor gejaagd. Cijfers en beelden om van te duizelen zeg maar.

Special guest

Vegas & Like Mike zorgen ook altijd voor een special guest. De afgelopen jaren passeerden Steve Angelo, Armin Van Buren, Afrojack, Steve Aoki en Oscar And The Wolf al de revue. Dit jaar, op 15 en 16 december, laat Kirstian Nairn (beter bekend als reus Hodor uit Game of Thrones) zien dat hij niet enkel kan acteren. Eén week later, op 22 en 23 december, stoomt Jonas Blue het publiek klaar. En wie weet komt David Guetta ook wel even langs.

De snelle beslisser kan nog tickets krijgen voor de 'Bringing the Madness: Reflections'-show op 15, 16, 22 en 23 december 2017 in het Sportpaleis. Klik hier voor tickets.