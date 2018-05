Exclusief: Steve Tielens lanceert 'Het voetballied (Come On Belgium)' SD

Muziek Steve Tielens zit niet om een stunt verlegen. De 47-jarige zanger lanceert dan ook vandaag met trots 'Het voetballied (Come On Belgium)'. De polonaisekoning strikte 'Pink Ambition'-ster Jill De Greef als ambassadrice en koorlid. Ex-Rode Duivels Marc Van Der Linden en Dirk Huysmans kregen een gastrol in de clip.

Dat zanger Steve Tielens niet om een stunt verlegen zit, wisten we al sinds het ‘Couckenbak’ was met zijn duet met toenmalig voorzitter van KV Oostende en huidig RSC Anderlecht-preses Marc Coucke. Toen er beslist werd dat ons nationale elftal en de supporters het voor het WK in Rusland zonder officieel WK-lied zouden moeten stellen, zag voetballiefhebber Steve Tielens dit als de ideale voorzet, sterker nog, zelfs zijn plicht om zelf in de pen te kruipen.

Met zijn nieuwe single ‘Het voetballied (Come On Belgium)’ hoopt de ambiancemaker uit Boom natuurlijk ook zelf te scoren. "Ik hoop vooral dat dit nummer er mede voor kan zorgen dat de supporters als één blok achter onze nationale ploeg zullen staan, om hen zo richting wereldtitel te stuwen", vertelt hij. In de clip een aantal leuke gastrollen, met de sinds ’The Show Must Go On’ wereldberoemde Monique en ex-Rode Duivels Marc Van Der Linden (o.a. R Antwerp FC, RSC Anderlecht) en Dirk Huysmans (o.a. kampioen met het onlangs ter ziele gegane K Lierse SK, maar ook Standard Luik en Germinal Beerschot).

“Een WK zonder WK-lied, is als een café zonder bier”, aldus Steve Tielens. "We hebben in het verleden zo’n leuke liedjes gehad bij die WK’s, liedjes die de supporters wisten te verenigen en die zorgden voor extra beleving. Ik vond het dan ook echt zonde toen ik hoorde dat er geen officieel WK-lied zou komen deze keer, net nu we zo’n sterke ploeg hebben. Met of zonder toestemming van de bond, officieel of niet-officieel, ik zag het meteen als mijn plicht om dan maar zelf een nummer in elkaar te boksen. Ik hoop dat ‘Het voetballied (Come On Belgium)’ aanslaat en zorgt voor extra enthousiasme bij de supporters, en dat het op één of andere manier kan bijdragen om onze nationale ploeg richting finale in Moskou te loodsen."

Gastrollen

Om deze missie te ondersteunen, riep Steve ook de hulp in van Jill De Greef. De sympathieke Antwerpse fashionista die te zien was in het VIJF-programma ‘Pink Ambition’. "Jill was aanwezig bij de studio-opnames van het nummer en werd zo enthousiast bij het beluisteren ervan, dat ze besloot om aan te sluiten bij het koor en ook haar stem te lenen aan het lied", aldus Steve.

“Ik liep Steve tegen het lijf achter de schermen bij een TV-opname, waar ik als reporter de artiesten mocht interviewen. Ik kende hem vooraf niet persoonlijk, maar blijkbaar was hij erg gecharmeerd door mijn enthousiasme, want even later contacteerde hij me en vroeg of ik wilde samenwerken met hem rond zijn voetballied. Ik ben nogal impulsief en zeg niet snel 'nee' tegen een uitdaging, dus ben ik naar de studio getrokken waar ze het nummer aan het opnemen waren. Ik werd meteen meegezogen in de ambiance van het liedje en heb me zonder nadenken bij het koor gevoegd. Ik kijk er enorm naar uit om de komende weken en maanden mee dit supporterslied te gaan promoten met Steve”, zo besluit Jill.