Exclusief: de nieuwe videoclip van Loredana TK

10u40 0 Screenshot Muziek ‘Vanavond gaat het down’, dat is de titel van de nieuwste videoclip van Loredana. De Limburgse schone nam de clip op op het prachtige eiland Ibiza. "Dat voelt altijd een beetje als thuiskomen", klinkt het.

"Ibiza is altijd een beetje thuiskomen voor Patje (Krimson, haar partner) en mij", aldus Loredana. "Het eiland geeft mij altijd een goede vibe en hier hangt ook altijd een beetje seks en erotiek in de lucht…De opnames vonden onder andere plaats op de Stonehenge van Ibiza. Het kunstwerk van de Australische kunstenaar Andrew Rogers 'Time and Space' staat centraal in de video. Pat deed regie en camerawerk, en het was superfijn om de opnames enkel met ons twee te doen. We zijn tijdens de opnames dan ook regelmatig ‘down’ gegaan", lacht de roodharige Italiaanse.

Bij 2Fabiola zingt ze in het Engels, maar in haar solocarrière focust ze zich meer op het Nederlands. Het nieuwe nummer is een beetje een mengelmoes van de twee. "Ik zing in de taal die de mensen verstaan. Ik denk dat we al een beetje kunnen spreken van een eigen Loredana-stijl : 'Electro Glamour-Pop'." Ze omschrijft 'Vanavond gaat het down als 'Leopold 3' in een nieuw jasje'.