Exclusief: de eerste single van Sepp Hendrix uit 'The Voice', met een wel erg bekende gast in de videoclip MVO

25 mei 2018

06u00 0 Muziek Shane Hendrix is een naam die in Vlaanderen waarschijnlijk geen belletje doet rinkelen. Sepp Hendrix daarentegen kennen we nog van zijn deelname aan Eurosong for Kids en The Voice Van Vlaanderen, 2 jaar geleden. Hij brengt nu zijn eerste eigen single uit.

Zijn battle song Marvin Gaye van Charlie Puth ging viraal op youtube en werd ondertussen meer dan 13 miljoen keer bekeken, wat het de meest gestreamde 'The Voice'-battle ooit maakt.

Zijn eerste single 'Sorry I Can’t Stay' is er eentje in samenwerking met Amerikaanse rapper Genuardi. Leuke noot: naast tal van Amerikaanse sociale media-sterren zien we ook John Bryan, de ex van Astrid, in de videoclip. Hij speelt zelfs een belangrijke rol.

Sepp blikte ook een single in met internationale popster Nicki Minaj, genaamd 'Party Like A Rockstar'. Die komt er deze zomer aan.