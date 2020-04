EXCLUSIEF. Cookies and Cream deelt videoclip voor eigen nummer ‘Chillen In Ons Ondergoed’ SDE

21 april 2020

17u11 1

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Cookies and Cream voorstellen hoeft naar alle waarschijnlijkheid niet meer. De zeskoppige coverband speelt al jaren de pannen van het dak op grote evenementen zoals Tomorrowland en Rock Werchter, maar je kan hen ook regelmatig aan het werk zien in het buitenland, zoals Ibiza en Val Thorens. De zes heren, die een mix brengen van house, dance, electro, soul of rock, hebben nu ook eigen werk uit: ‘Chillen In Ons Ondergoed’. De videoclip daarvan stellen ze ze exclusief voor bij HLN. Een perfect nummer vol inspiratie voor deze dagen waarin we veel tijd thuis moeten doorbrengen en dus niet altijd zin (of de noodzaak) hebben om ons volledig aan te kleden. ‘Deuren op slot, gordijnen toe, chillen met ons twee in ons ondergoed ...' Klinkt niet slecht!

‘Chillen In Ons Ondergoed' aankopen of nog eens beluisteren, kan hier.

Meer Cookies and Cream vind je op hun Instagram-pagina.