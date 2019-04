Exact 1 jaar na overlijden Avicii: beroemde dj’s getuigen over hoge werkdruk TDS

20 april 2019

07u46

Bron: ANP 1 Muziek Het is vandaag precies een jaar geleden dat Avicii overleed. De Zweedse dj, die eigenlijk Tim Bergling heette, maakte op 28-jarige leeftijd een einde aan zijn leven. Volgens bekende dj’s wordt er sinds het overlijden van Avicii, die kampte met psychische problemen, meer gepraat over de druk in de dancewereld.

“Druk is natuurlijk iets wat je jezelf oplegt, maar ik denk wel dat het onderwerp bespreekbaar is geworden”, zegt de Nederlandse Armin van Buuren tegen BuzzE. De dj vindt het goed dat er meer over gesproken wordt. “Het is positief dat het belicht wordt, maar niet alleen in de dance-industrie. Ook bij bijvoorbeeld sporters die onder grote druk staan.”

Ook Laidback Luke, die onder zijn Mixmash Records de eerste plaat van Avicii uitbracht, merkt meer openheid tussen collega’s. “Onderling praten we meer over wat ons bezighoudt. Het onderwerp is bespreekbaar geworden”, zei de dj eerder in het AD. “Tims dood mag niet voor niets zijn.”

Hoge druk

Avicii stopte twee jaar voor zijn dood al met draaien vanwege zijn mentale gezondheid. De druk was hem teveel geworden. “Hij ging van nul naar de gekte. Toerde de wereld rond, terwijl hij dat verschrikkelijk vond”, zei Luke.

Hoewel Armin benadrukt dat Tim mentale problemen had en dat hij niet weet hoe zeer de druk bijdroeg aan zijn dood, erkent hij wel dat het dj-bestaan niet altijd makkelijk is. “Dit leven is zwaar, je maakt lange dagen en je bent lang van huis”, zegt hij. “Het lijkt misschien heel glamourous en rock-’n-roll, maar fans zien op het podium niet dat je thuis om 05:00 uur wakker ligt vanwege een jetlag.”

Invloed

De invloed die Avicii heeft gehad op de dancewereld is enorm, vinden beide dj’s. “Ik heb hem eerder al de moderne Mozart genoemd en zo zie ik dat ook echt. Het was een muzikaal genie”, zegt Armin. “Ook al deden we op muzikaal vlak iets totaal anders, ik bewonderde hem enorm. Ik was een fan.”

Avicii brak in 2011 door met het nummer ‘Levels’. Twee jaar later verscheen zijn debuutalbum ‘True’ waar hits als ‘Wake Me Up!’, ‘Hey Brother’ en ‘Addicted To You’ op stonden. Critici prezen zijn mix van elektronische muziek en diverse andere genres.

Succes

In 2015 bracht de dj zijn tweede en laatste studioplaat uit. Ook dat album was een succes en stond net als zijn voorganger wereldwijd in de hoogste regionen van de albumlijst. Singles als ‘Waiting for Love’ en ‘For A Better Day’ waren een hit.

Ondanks dat de dj zich terugtrok in 2016 en niet meer optrad, werkte hij nog wel aan een album. Vorige maand werd bekend dat deze plaat, met de titel ‘Tim’, met hulp van verschillende artiesten en producenten wordt afgemaakt.

De eerste single ‘SOS’ kwam vorige week uit, het album verschijnt op 6 juni. De opbrengsten van de plaat gaan naar de Tim Bergling Foundation. De stichting, die na Tims dood werd opgericht, richt zich in eerste instantie op zelfmoordpreventie.