Ex van R. Kelly: "Hij had een seksslavin van 14"

28 maart 2018

06u52

Bron: AD 0 Muziek Zanger R. Kelly trainde een meisje sinds ze veertien was als 'seksslavin', zegt de ex-vriendin van de zanger in een documentaire die vanavond wordt uitgezonden op BBC3. Kitti Jones (34) had twee jaar lang een relatie met Kelly.

De zanger dicteerde hoe ze zich gedroeg en kleedde, aldus Jones. Zeker tien keer moest ze onder dwang seks hebben met zowel Kelly als anderen. Ze werd ook voorgesteld aan een meisje, dat Kelly naar eigen zeggen had getraind als slavin. "Ik zag dat ze dezelfde kleren aanhad als ik, dat ze praatte zoals ik, haar maniertjes leken op die van mij. Toen realiseerde ik me dat hij me had getraind om één van zijn huisdieren te worden. Hij noemde ze zijn huisdieren."

Kelly heeft aantijgingen over seks met minderjarigen altijd ontkend. Toch zijn de verhalen over jonge vrouwen die relaties met hem aangingen en vervolgens werden afgeschermd van de buitenwereld hardnekkig. Meerdere vrouwen deden de afgelopen jaren hun verhaal tegen de media. Jones sprak al eerder over haar ervaringen met Kelly tegenover BuzzFeed News. Twee andere vrouwen kwamen in dat artikel ook aan het woord over 'hersenspoelpraktijken' van de zanger.

In 2008 werd Kelly vrijgesproken nadat hij was beschuldigd van het vervaardigen van kinderporno. Hij had seksuele handelingen met een 14-jarig meisje gefilmd en gefotografeerd. Volgens de jury was het niet honderd procent zeker dat de vrouw in het filmpje daadwerkelijk zo jong was.