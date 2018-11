Ex-schoonbroer bijt van zich af: “Andrei is een narcist die zichzelf ziek maakte om z'n carrière te redden” FV/ Annick Grobben

06 november 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 11 Muziek Bijna een jaar nadat hij werd vergiftigd met thallium, is Andrei Lugovski (35) aan de beterhand. Wie er volgens hem achter de aanslag zat? “Mensen die het niet kunnen verteren dat ik geen zaken meer met hen doe”, aldus de zanger. Beschuldigingen die bij het koppel in kwestie, ex-schoonbroer Philippe D. en z’n vriendin Priscilla D., zwaar vallen. “Wij hebben hier niks mee te maken en gaan zelf klacht indienen tegen Andrei”, vertellen ze in Dag Allemaal.

Andrei Lugovski, de Oostendse charmezanger van Wit-Russische afkomst die derde werd in ‘Idool’ in 2007, klautert uit het dal. Hij is nog verre van de oude, maar vorige week sprak Andrei voor het eerst over wat hem is overkomen. “Pas in april kwam ik te weten dat ik was vergiftigd met thallium. Sinds ik weet wat me is aangedaan, leef ik met angst. Want wie me had willen vermoorden, wil dat allicht nog altijd.”

“Mijn vermoedens in de richting van mensen die ik op zakelijk vlak heb afgewezen en die me uit ongenoegen lang zijn blijven bestoken. Tot het in ruzie is geëindigd. Ik heb geen andere vijanden. Ja, de recherche is op de hoogte.” Het gerecht onderzoekt de piste, maar dat leverde nog geen hard bewijs op. “Maar ik moet eerlijk zeggen dat nogal wat collega-zangers die deze mensen beroepshalve ook kennen, met hetzelfde vermoeden zitten als ik”, besluit Andrei.

Aantijgingen beu

