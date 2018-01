Ex-bassist Gorki komt met tweede soloplaat als Biezen en met clip van eerste single Redactie

17u36 0 Muziek 'I Will Remember You' heet de vooruitgeschoven single van het tweede full album van Biezen aka Erik Van Biesen, de voormalige bassist van Gorki. De clip, gefilmd met een drone, is een voorsmaakje op de soloplaat Summer Of Red Roses. Je kan hem hier bekijken.

Summer Of Red Roses is een liefdesplaat in de brede zin van het woord. Het album komt uit op 23 februari, digitaal en op vinyl. De voorstelling vindt plaats in het Gentse Trefpunt.

De single 'I Will Remember You' werd eerder al digitaal gelost en nu is er ook de muziekclip. Biezen schreef het nummer naar aanleiding van de dood van Chris Cornell, zanger van Soundgarden. Het Americanageluid doet denken aan kleppers als Neil Young, Richard Hawley en Mark Lanegan.

In 2016 verscheen Biezens solodebuut The Birds Return, waarop hij samenwerkte met de Amerikaanse producer Alex Krispin, de vaste front-of-house-mixer van Daniel Lanois.