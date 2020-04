Evi Hanssen praat in nieuw radioprogramma met Stef Bos: “Verplicht gerepatrieerd uit Kaapstad” SDE

25 april 2020

12u50

Bron: Joe 4 Muziek Voortaan presenteert Evi Hanssen een gloednieuw radioprogramma op JOE: ‘Is Dit Nu Later?’. Evi focust in het programma op de positieve kant van de coronacrisis. Vier weken lang gaat ze op zoek naar de positieve dingen die de Joe-luisteraars én bekende Vlamingen ontdekt en geleerd hebben terwijl ze in hun ‘kot’ blijven en of ze die ook willen volhouden na deze coronatijden.



Uiteraard kon Stef Bos niet ontbreken in de eerste aflevering van dit radioprogramma, want de show is naar zijn nummer vernoemd. “Ik ben ongelofelijk trots”, vertelt Stef enthousiast. “Ik hoop dat je radioprogramma het lied zal overstijgen.” Evi wil ook weten hoe Stef de quarantaineperiode beleeft: “Toen de coronacrisis begon, ben ik opnieuw oude stukken gaan spelen. Nummers van mijn eerste plaat bijvoorbeeld. Ik wilde ze terug ontdekken, want ik kan nu wel over de toekomst zitten denken, maar laat me eens kijken naar mijn eigen verleden wat ik wel en niet heb gedaan en wat wel en niet goed was.”

Stef vertelde ook over zijn verplichte repatriëring van Zuid-Afrika naar België. “We zaten vast in Kaapstad, want onze tickets waren geannuleerd. Toen heeft de Belgische ambassade een repatriëring geregeld. Dat was heel maf eigenlijk. We moesten verzamelen aan een stadion in Kaapstad met 400 Belgen, met uiteraard de nodige social distancing. Maar toen ik daar aankwam, was het eerste wat ze zeiden: hey Stef, mag ik een foto?.” (lacht) “We moesten ter plaatse ook door medische testen. Dat duurde zes uur. Nadien moesten we met een bus naar de luchthaven. Daar zaten we alleen in een gigantische luchthaven. Alsof je in een soort spookfilm terecht ben gekomen. Ondertussen krijgen mensen een band natuurlijk, omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zaten. Uiteindelijk kwamen we aan in Zaventem, waar allemaal mensen met een megafoon ‘social distancing’ zaten te roepen”, vertelt Stef.

Verder belde Evi met Vlaams minister van werk en economie Hilde Crevits. Ook voormalig VDAB-topman Fons Leroy kwam aan het woord over waarom thuiswerk toch een blijver zou kunnen worden. Geluksonderzoeker Leo Bormans vertelde dan weer dat positiviteit besmettelijker is dan het virus zelf.

'Is Dit Nu Later?’ met Evi Hanssen is elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 te horen op JOE.

De volledige uitzending is nadien ook te herbeluisteren op Joe.be.