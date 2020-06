Eva Jane wijst Kris Wauters af in videoclip: "Maar hij blijft mijn favoriet" BDB

18 juni 2020

00u00 0 Muziek De Nederlandse zangeres Eva-Jane Smeenk (40) is niet makkelijk te verleiden. In de clip van haar nieuwe single 'Fly Away' wijst ze kordaat de avances af van knappe BV's als Kobe Ilsen (38), Sean Dhondt (36) en zelfs haar eigen vriend Kris Wauters (55). "Maar hij blijft mijn favoriet, hoor."

Als 'backing vocal' scheert ze al jarenlang hoge toppen in onder meer het liedjesprogramma 'Liefde voor muziek', maar als soloartieste Eva Jane zoekt ze haar weg nog. Met 'Fly Away' brengt ze nu haar derde single uit: over het beu zijn van mannelijke aandacht. Heeft de Nederlandse, die al zeven jaar een koppel vormt met Kris Wauters, daar dan zoveel last van?

"Ik heb het nummer geschreven toen ik nog vrijgezel was", legt Eva Jane uit. "Tijdens een nachtje stappen met vriendinnen werd ik voortdurend aangesproken door mannen met heel slechte openingszinnen. Ik was die foute avances beu en ben meteen beginnen te schrijven. (lacht)" In de bijhorende clip wijst Eva Jane een rijtje knappe mannelijke BV's af. "M'n favoriet? Ja, er is toch niemand leuker dan Kris. Hij werkte mee aan de productie en zong de backings in. Ik vind het heerlijk dat ik hem om raad kan vragen.”