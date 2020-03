Zweden, Finland en Denemarken maken inzending songfestival bekend Redactie/IB

08 maart 2020

03u15

Bron: ANP/AD 0 Eurovisiesongfestival Ook de laatste landen hebben hun inzending bekendgemaakt voor het Eurovisiesongfestival in het Nederlandse Rotterdam. Voor Finland gaat Aksel Kankaanranta naar het liedjesfestijn. Met het nummer Looking Back, een ballad waarin de tienerjaren centraal staan, won hij zaterdag de Finse nationale finale in de stad Tampere.

Voor het eerst sinds 2017 konden de Finnen weer uit meerdere kandidaten kiezen. Er deden zes acts mee. Vorig jaar vaardigde het Scandinavische land de bekende dj Darude af naar het songfestival in Tel Aviv. Dat werd geen succes: de act sneuvelde in de eerste halve finale en haalde de minste punten. Kankaanranta is bekend van The Voice, in 2017 werd hij tweede.

Zweden

Zweden stuurt het trio The Mamas naar Rotterdam. De drie zangeressen, Dinah Yonas Manna, Loulou Lamotte en Ashley Haynes wonnen zaterdagavond de finale van het befaamde Melodifestivalen, de Zweedse nationale finale, met hun nummer Move. Het spektakel, waar twaalf kandidaten aan deelnamen, werd live uitgezonden op de Zweedse nationale tv.

De uitslag kwam tot stand door zowel televoting als acht internationale jury’s. The Mamas gooide bij zowel de jury als de kijkers hoge ogen. Ondanks dat werd het een spannende aangelegenheid. Het vrouwelijke trio had uiteindelijk slechts een punt voorsprong op Dotter, de nummer twee.

Denemarken

Denemarken vaardigt Ben & Tan af met het lied Yes. Het duo bestaat uit de 17-jarige Benjamin Rosenbohm en de 22-jarige Tanne Amanda Balcells. De twee deden mee aan de Deense versie van X-Factor. Ze wonnen zaterdag de Melodi Grand Prix in Kopenhagen.

Yes gaat over de liefde. Daar moet je volgens het duo voor openstaan, ook al komt dat niet altijd overeen met de plannen die je hebt gemaakt. Het Deense songfestival was een stille bedoening. Bij de finale was geen publiek welkom vanwege het coronavirus. De tien finalisten speelden hun songs live en dat betekende dat ze iets anders klonken dan de versies die vooraf verspreid waren.

Portugal

De inzending van Portugal is de zangeres Elisa. Zij won met haar nummer Medo de Sentir de nationale voorronde Festival da Canção. Het nummer was niet de favoriet van de jury en de televoters. Die kozen voor een ander nummer, maar ze zetten Elisa wel op de tweede plaats zodat ze met een puntenaantal van 20 de concurrentie net voor bleef. Bárbara Tinoco, de favoriet van de kijkers, werd tweede in de einduitslag met 18 punten. Filipe Sambado was de favoriet van de jury, maar de zanger kreeg van het publiek te weinig punten om naar Rotterdam te mogen. Hij eindigde als derde.