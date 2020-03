Wordt dit de winnaar van het Songfestival? Peter Van de Veire is nu al zeker: “Volgend jaar gaan we naar Reykjavik” MVO

20u19 2 Songfestival Ook IJsland is met een Songfestivalnummer op de proppen gekomen, en dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Het catchy liedje ‘Think About Things’ van Daði og Gagnamagnið ging meteen viraal op YouTube. Is de winnaar van Rotterdam nu al bekend?

Onder andere MNM-stem en Songfestival-commentator Peter Van de Veire is er al zeker van. “Bon. In 2021 gaan we naar Reykjavik”, schrijft hij op Facebook. “En neen, ik weet nog niet hoe je het uitspreekt”, geeft hij toe. “Maar ik kan het nu al meezingen: BABY!”

Potentiële winnaar in kwestie is zanger Dadi Freyr en zijn band, die vertaald uit het IJslands ‘Dataplan’ heet. Er bestaat ook een versie van het nummer in zijn eigen taal, maar voor het Songfestival grijpen ze terug naar het toegankelijkere Engels.

Niet alleen de vele luisteraars zijn enthousiast, maar ook de bookmakers schatten de kansen van IJsland erg hoog in. Dadi en zijn gevolg werden meteen naar de eerste plaats op de ranglijst gekatapulteerd. Voor ons land zal Hooverphonic naar Rotterdam trekken met het nummer ‘Release Me’. Zij zijn intussen gezakt naar de zestiende plaats. In totaal nemen 41 landen deel aan het Eurovisiesongfestival in Rotterdam.