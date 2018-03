Wie is jouw favoriet? Bekijk hier alle nummers van het Eurovisiesongfestival SD

14 maart 2018

18u05

Bron: Kameraki 3

Met 'A Matter of Time' hoopt onze Leuvense Laura Groeseneken, alias 'Sennek', België naar de overwinning te loodsen op het Eurovisiesongfestival 2018 in Lissabon in mei. We weten reeds dat Israël met 'Toy' van Netta Barzilai een geduchte tegenstander wordt en dat Noorwegen met oud-winnaar Alexander Rybak opnieuw alles uit de kast haalt. Maar wat mogen we verder verwachten? Wij zetten alle nummers op een rijtje. Wie wint volgens jou?