VRT is al op zoek naar Songfestival-kandidaat: “We willen liefst iemand bekend” MVO

03 september 2019

07u02

Bron: NB 2 Songfestival Na Wallonië vorig jaar is Vlaanderen weer aan de beurt om te kiezen wie er naar het Songfestival gaat. De VRT denkt deze keer aan een kandidaat die al heel wat ervaring op de teller heeft staan.

In tegenstelling tot Sennek, onze laatste Vlaamse kandidaat die eerder onbekend was, probeert VRT nu een bekende artiest aan de haak te slaan. Om wie het gaat willen ze nog niet prijsgeven, maar muziekcoördinator van de VRT Gerrit Kerremans zegt op songfestival.be dat ze “gesprekken voeren met de nummer één op hun verlanglijstje”.

“De artiest denkt momenteel nog even na. Hij of zij wil enkel deelnemen met een ijzersterk lied”, klinkt het. “Het liefst stuur ik iemand die al populair is en kilometers op de teller heeft.”

Het Songfestival zal plaatsvinden op 12 en 16 mei.