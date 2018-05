Volg hier LIVE: haalt Sennek de finale van het Songfestival? DBJ/TDS

08 mei 2018

20u41

Bron: Eigen berichtgeving 0 Eurovisiesongfestival Het 63ste Eurovisiesongfestival is van start gegaan. Volg de eerste halve finale rechtstreeks en kijk welke tien kandidaten doorstoten naar de finale van zaterdag.

'All Aboard', dat is slogan van het Songfestival dit jaar. De tagline past in het rijtje van 'Building Bridges', 'Come Together' en 'Celebrate Diversity'. Het is de allereerste keer dat het festival plaatsvindt op Portugese bodem. Er kijken naar verwachting zo'n 180 miljoen mensen. Er doen dit jaar 43 landen mee, waarvan er vanavond 22 hun opwachting maken tijdens de eerste halve finale. België komt als vierde aan bod, na Albanië en voor Tsjechië.