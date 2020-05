Volg hier live ‘Eurostream 2020': de digitale eerste halve finale van het Songfestival MVO

05 mei 2020

22u02 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Songfestival Jammer genoeg kon het Eurovisiesongfestival in Rotterdam dit jaar niet doorgaan. Gelukkig waren er nog 21 fansites en blogs die erop stonden om hun krachten te bundelen en een digitaal alternatief te organiseren. ‘Eurostream 2020' was geboren.

Vanavond brengt onofficiële voorstelling - die dezelfde planning volgt als een écht Songfestival - de clips van alle deelnemende nummers in de eerste halve finale. Ook België hoort daarbij, dus Hooverphonic komt aan bod. Kijkers kunnen vervolgens stemmen op hun favoriet, zodat we er alsnog kunnen achteromen welk liedje dit jaar had kunnen winnen, moest corona geen roet in het eten hebben gegooid.