Vlaming niet onder de indruk van ‘Release Me’: “Mooi nummer, maar véél te saai voor Songfestival” MVO

17 februari 2020

09u17 36 Songfestival De Vlaming is niet echt onder de indruk van ons kersverse Songfestivalnummer. ‘Release Me’ van Hooverphonic wordt op sociale media omschreven als ‘saai’. De meeste luisteraars vinden het wel degelijk een mooi nummer, maar vrezen dat het niet opvallend genoeg is om de wedstrijd te winnen.

Om 7.25 uur ging het nieuwe Songfestivalnummer in première op MNM, tijdens de ochtendshow van Peter Van de Veire. Later op de middag krijgen we ook de videoclip te zien, maar de eerste reacties lopen nu al binnen. “Ben ik hiervoor opgestaan op m’n vrije dag...”, klinkt het onheilspellend op Facebook. “Wacht, ik zal het terug opzetten, dan zal ik zo terug indommelen.”

De luisteraars winden er geen doekjes om: “Te saai”, “te eentonig”, “niet catchy”, “geen ballen”, “niet memorabel”, het zijn slechts enkele fragmenten uit een lange lijst vernietigende reacties.

Anderen reageren dan weer iets genuanceerder: “Ik hoor alle nummers van de band graag, maar ik was er niet zeker van of die platen geschikt zijn voor het Songfestival. ‘Release Me’ smoort die twijfel niet in de kiem.” Of: “Het begin was mooi, maar het werd al snel saai. Ik zat constant te wachten op een schwung die niet kwam.”

Wel mooi, geen winnaar

Het is nochtans niet zo dat de Vlamingen het geen móói liedje vonden. Het wordt zelfs vaak vergeleken met een Bond-nummer. “Zo mooi in zijn eenvoud, en warm georkestreerd!” Of: “Je hoort echt dat hier sprake is van kwaliteit!”

De algemene consensus is wél: “Geen slecht nummer, maar niet geschikt voor Eurosong.” Een vraag die vaak terugkomt in dat verband is trouwens “hoe gaan ze dit nummer op het podium brengen?” Tijdens het festival worden namelijk wel toeters en bellen verwacht - of tenminste, de landen die dat voorzien behoorden al vaker tot de winnaars dan landen die het soberder hielden.

Luka Cruysberghs, Alex Callier en Raymond Geerts zijn vanavond te gast bij Danira Boukhriss in ‘Vandaag’, om meer uitleg te geven over hun Song. Misschien komt er op al die vragen dan wel een antwoord?

I wonder how much times "Release me" has been used in that song😂😂😂 Jelle 🇳🇱 #Attention 🇳🇴(@ JelleESC) link

Wait Release Me is actually quite good, definitely very bond-theme-esque 🇧🇪 Luke🌍(@ escluke13) link

Hoe schrijf ik een nummer voor @eursongfestival #belgium die zeker niet kan winnen. Gemiste kans @HooverphonicOff of juist de bedoeling ? @MNMbe @stubru Eigenzinnigheid eerst, release me van winst..... Francis Benoit(@ FrancisBenoitku) link

“Release Me” is nu ook niet het toppunt van wat Hooverphonic ooit uitbracht, maar het is zeker niet slecht. Ik krijg er (van ver) toch wat Mad About You-vibes van. Heeft een lekker donkere ondertoon. Freek Niesten(@ freek_niesten) link

Release me is quality, I love it! I don't get winner vibes, but I'm sure they will do great ❤️❤️ Pim 🇳🇱(@ EscPim) link

Release Me.... it’s alright, that’s about it, doesn’t go anywhere and is annoyingly repetitive Grace 🦄(@ grace_is_sugoi) link