VIDEO - Sennek vertrokken naar Songfestival: "Vlinders in de buik, het begint te kriebelen"

Sennek vertrokken naar Songfestival: "Vlinders in de buik, het begint te kriebelen"

28 april 2018

15u55

Bron: BELGA 6 Eurovisiesongfestival Onze landgenote Sennek is vanmiddag, zaterdag, op Brussels Airport op het vliegtuig gestapt naar de Portugese hoofdstad Lissabon. Daar zal ze op 8 mei als vierde aantreden in de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival. Bij haar vertrek toonde de jonge zangeres zich ambitieus, maar toch ook licht zenuwachtig.

Sennek, het alter ego van Laura Groeseneken, zal het nummer "A Matter of Time" op dinsdag 8 mei voor het eerst zingen voor het Eurosongpubliek. Ze treedt op als vierde van de negentien kandidaten in de eerste halve finale. Azerbeidzjan bijt de spits af, Cyprus mag de eerste halve finale afsluiten.

De tweede halve finale, met onder meer Nederland, vindt plaats op donderdag 10 mei. De finale staat gepland op zaterdag 12 mei. Op vrijdag 11 mei wordt de volgorde van de finalisten bekendgemaakt.

"Het begint nu toch te kriebelen, ik heb vlinders in de buik" zei Sennek voor haar vertrek. "Het wordt nu wel spannend, we hebben hier maanden aan gewerkt en nu begint het echt. Ik heb best wel ambitie, ik wil zo goed mogelijk presteren, mijn best doen voor alle Belgen. Maar laten we ons eerst concentreren op die halve finale."

Morgenmiddag, zondag, staat Sennek voor het eerst in de Portugese hoofdstad op het podium en repeteert ze de act in haar bijpassende outfit. Ook Peter Van de Veire kwam Sennek uitzwaaien. Zelf vliegt hij pas volgende zaterdag naar Lissabon.

Vorig jaar werd de liedjeswedstrijd gewonnen door de Portugees Salvador Sobral. Onze landgenote Blanche eindigde toen als vierde.