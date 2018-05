VIDEO: repetitie Sennek voor Songfestival goed onthaald in Lissabon TDS

03 mei 2018

16u06

Bron: VRT 0 Eurovisiesongfestival Vandaag mocht onze kandidate Sennek voor de 2e keer repeteren op het podium in Lissabon. De voorbije dagen heeft ze nog wat aan de act gesleuteld en die verfijnd. De repetitie van vandaag verliep erg aangenaam en werd goed onthaald in Lissabon.

"Ik heb vooral gewerkt om nog dieper in de song te gaan. Het is een groot podium, dus mag je iets groter gaan met de expressie. Geen probleem voor mij", lachte ze. Na de repetitie stond Sennek tijdens een persconferentie de internationale pers nog te woord, en ook dinsdag en gisteren voerde ze heel wat promo met interviews. Ook trok ze toen zelfs de Portugese straten op om undercover te polsen wat de Portugezen van haar nummer A Matter Of Time vinden.

Dit vinden de Portugezen van Sennek:

Ook kreeg ze gisteren bezoek van Piet Goddaer van Ozark Henry. Ze zingt al enkele jaren in de band en speelt er ook piano. Piet kwam Sennek aanmoedigen voor haar tweede repetitie. Morgen wordt dan weer een rustige dag, en zaterdag 5 mei treedt ze op in de Eurovision Village: dat is de officiële festivalzone in Lissabon waar bezoekers live optredens van Portugese artiesten én van de Eurovisie-deelnemers kunnen bijwonen. Zondag zal Sennek schitteren op de Blue Carpet tijdens de officiële openingsceremonie van het Eurovisiesongfestival, en maandag staat de generale repetitie en het jury-optreden gepland.

Dinsdagavond 8 mei komen we te weten of België doorstoot naar de finale op zaterdag 12 mei.