VIDEO: in deze outfit staat Sennek op Songfestival TDS

29 april 2018

18u25

Bron: VRT 1 Eurovisiesongfestival Vanmiddag repeteerde onze Eurovisiekandidate Sennek voor het eerst op het grote podium in Lissabon. Dat was meteen met de volledige podiumoutfit aan en de act erbij.

De outfit: vrouwelijk met een donker romantisch kantje

Voor haar outfit werkt Sennek samen met de bekende Belgische ontwerpster Veronique Branquinho. Sennek houdt erg van Belgische mode en is grote fan van Veroniques ontwerpen. Na een eerste kennismaking klikte het meteen. Op het podium zal Sennek een zwarte transparante tule jurk van Veroniques hand dragen. Onder de jurk draagt ze een broek met mannelijke snit, om zo het contrast met de romantische jurk te maken. Door de transparante stof, met details in geplisseerd fluweel, wordt de jurk meteen ook een stuk uitdagender. Tijdens de act wordt er een lichtspel gecreëerd dat door de jurk valt.

De kleur zwart lag voor de hand: “Het is belangrijk dat een artiest zich thuis voelt in de outfit, en Sennek voelt zich goed in zwart,” zegt Veronique. “We hebben ook niet voor een typische jurk met glitters of voor een outfitwissel op het podium gekozen, maar voor iets stijlvols en kwalitatief, iets wat perfect bij Sennek, haar goede stem en song past. Alles wordt tot de essentie herleid, ook in de act zelf.”

Sennek, het alter ego van Laura Groeseneken, zal het nummer "A Matter of Time" op dinsdag 8 mei voor het eerst zingen voor het Eurosongpubliek. Ze treedt op als vierde van de negentien kandidaten in de eerste halve finale. De finale staat gepland op zaterdag 12 mei.

Onze landgenote heeft vandaag voor het eerst op het grote podium in Lissabon gerepeteerd. Bekijk hier de beelden van haar eerste repetitie: