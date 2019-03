VIDEO. IJsland trekt met SM-achtige act naar het Eurovisiesongfestival KD

03 maart 2019

14u05 0 Eurovisiesongfestival IJsland stuurt een opvallende inzending naar het Songfestival in Tel Aviv. De ruige groep Hatari zal er met het nummer ‘Hatrið mun sigra’ deelnemen. Al is het vooral de bijhorden act die vlot over de tongen gaat. Het geheel doet namelijk opvallend veel aan SM-achtige praktijken denken.

Het nummer valt in het Nederlands te vertalen als ‘Haat zal winnen’, wat goed past bij de naam van de groep. Hatari staat namelijk voor ‘haters’. Het is echter niet de titel van het lied of de naam van de band, maar de act die met alle aandacht gaat lopen. Op het podium zien we een man met een muilkorf die wild met een stok beweegt. Ook de latexpakken bij de danstalenten vallen heel hard op. Net zoals de onderbroeken die niets van de bips verhullen. Of de band ook zal weten te winnen, valt af te wachten. De voorspellingen zien er wel lovend uit en ook bij de bookmakers staat de groep hoog genoteerd.