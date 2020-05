Van Lena tot Loreen: dit waren de grootste Songfestivalhits in België Lorenzo Veppi

15 mei 2020

15u00

Bron: Songfestival.be 0 Songfestival Het coronavirus zorgt dit jaar voor een domper op de feestvreugde van het Songfestival. We zullen nooit (officieel) weten wie de winnaar zou geworden zijn, maar het is wel de uitgelezen kans om eens terug te blikken naar de grootste hits van de afgelopen jaren. Songfestival.be stelde een lijst op van de meest succesvolle kleppers van de afgelopen 10 jaar in de Vlaamse Ultratop 50.

10. Sennek – A Matter of Time (België 2018)

In 2018 trok Sennek als Belgische inzending naar het Songfestival in Lissabon. Het nummer ‘A Matter Of Time’ werd meegeschreven door Alex Callier en kreeg goede commentaren, maar kon het publiek niet overtuigen. In Portugal dan toch, want in Vlaanderen piekte het lied op 9 in de Ultratop, waar het in totaal zo’n 12 heeft ingestaan.

9. The Common Linnets – Calm After the Storm (Nederland 2014)

De Nederlandse artiesten Ilse DeLange en Waylon vormden in 2014 het duo The Common Linnets en vertegenwoordigden hun land met ‘Calm After the Storm’. Een overdonderend succes, want de twee behaalden de tweede plaats in Kopenhagen. Bij ons kwam het nummer op de eerste plaats terecht in de Ultratop 50.

8. Måns Zelmerlöw – Heroes (Zweden 2015)

Måns Zelmerlöw kon in 2015 niet alleen overtuigen met zijn goede looks, maar ook met zijn nummer ‘Heroes’. Daarmee mocht hij de eerste plaats wegkapen in Oostenrijk, hoewel de kijkers thuis meer fan waren van Il Volo met ‘Grande Amore’. Desalniettemin haalde Måns in ons land de tweede plaats in de Ultratop 50, waar hij het elf weken vol kon houden.

7. Lena – Satellite (Duitsland 2010)

Lena bezorgde Duitsland in 2010 voor het eerst in lang nog eens een overwinning met ‘Satellite’. Verrassend, want de act van de zangeres was minimaal, maar wist toch te overtuigen. Met een piek op plaats 4 in de Ultratop was het nummer ook een favoriet van de Vlamingen.

6. Laura Tesoro – What’s the pressure (België 2016)

Laura Tesoro mag het Songfestival in 2016 dan wel niet gewonnen hebben, ze scoorde wel in ons land. ‘What’s The Pressure’ werd duidelijk gesmaakt en stond maar liefst 22 weken in de hitlijst, waar ze een tweede plaats wist te behalen.

5. Duncan Laurence – Arcade (Nederland 2019)

Hij mag zich een jaartje langer de winnaar van het Songfestival noemen. Tegen alle verwachtingen in won Duncan Laurence in 2019 in Israël met ‘Arcade’. Het ingetogen nummer werd daarmee een radiohit in ons land en mocht 19 weken vertoeven in de hitlijsten, waar hij het hoogst noteerde op plaats 2.

4. Loïc Nottet – Rhythm Inside (België 2015)

Loïc Nottet is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in het Belgische muzieklandschap. Hij werd in Wallonië bekend na zijn deelname aan The Voice Belgique in 2014, maar Vlaanderen leerde hem pas echt kennen met ‘Rhythm Inside’ op het Songfestival. Een groot succes, want Loïc kwam op nummer 1 binnen in de Ultratop en bleef daar 4 weken aan de top staan. In totaal werd het nummer 13 genoteerd in de hitlijsten.

3. Loreen – Euphoria (Zweden 2012)

De Zweedse Loreen zorgde in 2012 voor één van de grootste hits in de geschiedenis van het Songfestival met ‘Euphoria’. Hoewel het lied in Vlaanderen ook een grote hit was, was het niet de meest succesvolle. Toch was het goed voor een eerste plaats in de Ultratop en mocht ze 20 weken in de lijst blijven dwalen.

2. Blanche – City Lights (België 2017)

‘The Voice Belgique’ blijkt een goede leverancier van muzikaal talent te zijn, want ook Blanche nam deel aan het programma. In 2017 werd ze naar Kiev gestoord om ons land te vertegenwoordigen met ‘City Lights’. Dat leverde een vierde plaatsje op het podium op, wat al een mooie prestatie was, maar natuurlijk deed ze het veel beter in onze hitlijsten. Ze behaalde de eerste plaats in de Ultratop en bleef een ongelooflijke 25 weken rondhangen in de lijst.

1. Tom Dice – Me and my guitar (België 2010)

Tom Dice scheert de laatste weken hoge toppen samen met zijn vriendin Kato in het duo The Starlings, maar zijn debuut op het Songfestival is minstens even onvergetelijk. In 2010 mocht hij van de VRT naar Oslo met ‘Me and my guitar’. Hoewel aanvankelijk niet iedereen overtuigd was van de inzending, maar kon toch de zesde plaats behalen. Geen winnaar dus, maar wel het meest succesvolle Songfestivalnummer van de afgelopen tien jaar in België. ‘Me and my guitar’ kwam binnen op één en bleef 24 weken aanwezig in de hitparade.