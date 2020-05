Valse noten en de Barbara Dex award: de grootste blunders uit 64 jaar Songfestival Lorenzo Veppi

14 mei 2020

15u00 2 Songfestival Al sinds 1956 is het Eurovisiesongfestival jaarlijks een hoogmis van (foute) muziek uit alle hoeken van de wereld. Daarbij trekken de geselecteerde artiesten alles uit de kast om hun plekje in de spotlight op te eisen, maar dat durft soms weleens fout te lopen. Aangezien er in 2020 uitzonderlijk geen optredens met bijhorende blunders zijn, nemen we een blik terug in de tijd. Dit zijn de grootste en grappigste blunders uit de geschiedenis van het Songfestival.

Stille trompet

De editie van 1990 is er eentje die pijn doet in het hart van de Nederlanders. Toen trad Maywood op met het nummer ‘Ik wil alles met je delen’, die de iconische songteksten zoals ‘samen met je janken’ bevat. In het lied zit ook een trompet verwerkt, die naar het einde toe z’n eigen solomoment krijgt. Daar liep het echter mis, want door geluidsproblemen is de trompettist op z’n grote moment niet te horen. Een awkward en pijnlijk moment. De Nederlanders kregen geen herkansing en dat was ook merkbaar in de punten. Kijk zelf maar op 2:29 in onderstaande filmpje.

Barbara Dex award

De Barbara Dex Award wordt sinds 1997 uitgereikt. Hoe die het leven werd ingeroepen? De prijs is vernoemd naar onze eigen Belgische inzending van 1993. Toen stond Barbara Dex op het podium met ‘Iemand als jij’ en droeg ze een zelfgemaakte jurk, maar die viel niet echt in de smaak bij het publiek. Sindsdien werd de award naar haar vernoemd en elk jaar uitgereikt aan de deelnemer met de lelijkste outfit van het Songfestival.

Om te janken

De inzending van het Verenigd Koninkrijk uit 2003 is er eentje die het volk liefst uit de geschiedenisboeken zou willen laten verdwijnen. Toen stond Jemini op het podium met het catchy nummer ‘Cry Baby’. Met het lied zelf was dus zeker geen probleem, wel met de stembanden van de zangers. Die zongen zo vals als een orgel en dat leverde hen in totaal 0 punten op, terwijl België dat jaar op de tweede plaats stond met 165 punten dankzij Urban Trad. Een absolute vernedering voor de Britten.

Ongewenste gast

In 2010 kreeg de Spanjaard Daniel Diges af te rekenen met een ongewenste gast op het podium. Halfweg het nummer ‘Algo pequeñito’ kruipt een onbekende man de planken op om zich te vervoegen bij de dansers. Diges kijkt ongemakkelijk rond zich heen, maar blijft professioneel, want de show must go on. Even later loopt de security het podium op en springt de man van het podium af.

Puberteit

Hoewel ‎Manel Navarro tijdens zijn deelname in 2017 al 21 jaar was, leek hij nog wat last te hebben van de puberteit. Tijdens de performance van ‘Do it for your lover’ breekt de stem van de knappe Spanjaard in duizend stukjes wanneer hij de hoogte ingaat. Een slechtere timing om de baard in de keel te krijgen, is er haast niet.

Hardnekkige jas

Bij een optreden op het Songfestival horen natuurlijk ook spectaculaire dansroutines, excentrieke outfits en indrukwekkende gimmicks. Zo vloog Dima Bilan in 2009 in ware Marry Poppins-stijl het podium op terwijl hij bevestigd is aan enkele touwen. Zijn intrede verliep echt niet zo smooth als gehoopt, want wanneer hij zijn jas uittrekt, wikkelt die zich rond de touwen en blijft aan zijn rug plakken. Gelukkig waren de dansers er snel bij om het probleem op te lossen. Sterker nog, Dima won het Songfestival met ‘Believe’.