Uw handleiding om probleemloos de tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival te overleven Mark Coenegracht

09 mei 2018

18u36 0 Eurovisiesongfestival Wie donderdagavond stipt om 21 uur afstemt op de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival, live te volgen op Eén, kan dat zonder enig gewetensprobleem doen. Er mag vrijuit worden gesupporterd, ons land is toch geen tegenstander meer, wegens gewipt in de eerste halve finale, dinsdagavond. Wél op tijd afstemmen, want de tweede halve finale van het 63ste Eurovisie Songfestival opent met een ex-winnaar.

1. Noorwegen, Alexander Rybak, ‘That’s How You Write A Song’

De Noor Alexander Rybak won in 2009 als eens de liedjeskermis en wil nu in de voetsporen stappen van Johnny Logan, die drie keer won. Twee keer als songschrijver-uitvoerder, een derde keer al schrijver van ‘Why Me’, waarmee de Ierse Linda Martin won. Rybak is veruit van het beste wat we donderdagavond te zien krijgen. Op tijd inschakelen is dus de boodschap. Hij vertaalde bijvoorbeeld erg knap de leuke video. Geen LED-schermen in de zaal, dan stap ik toch zelf voor een stukje in een videoclip. En uiteraard was de onvermijdelijke viool weer van de partij. Top tien, maar geen winnaar.

2. Roemenië, The Humans, ‘Goodbye’

Op het podium een hoop versteende Baba Yega’s, uit de luidsprekers een pop-rockdeun van dertien in een dozijn. Met fakende muzikanten die even van jetje mogen geven, of tenminste doen alsof, en een wel aardige zingende Roemeense schoonheid.

3. Servië, Sanja Ilic & Balkanika, ‘Nova Deca’

Een brok wereld- en volkmuziek. Dat is ‘Nova Deca’, een ding gebracht door drie dames en één indrukwekkende mijnheer, in Servië en omgeving bekend als Aleksandar. Zo’n tussendoortje dat je altijd kan gebruiken om enige verfrissing te gaan halen. Niet twijfelen, doen.

4. San Marino, Jessika feat. Jenifer Brening, ‘Who We Are’

Doe dat vooral rustig, want ook San Marino is niet echt een hoogvlieger. De ingehuurde Maltese zangeres Jessica Muscat vraagt zich zingend af wie we zijn. Tja, dat vragen we ons soms ook wel af tijdens het bekijken en beluisteren vanSongfestival-ondingetjes. ‘Who We Are’ is er zo eentje. Daar kunnen de dansende robotjes, noch de tussendoor rappende Jessika veel aan veranderen.

5. Moldavië, DoReDos, ‘My Lucky Day’

Er mag al eens gelachen worden. Zeker met dit Moldavische onding, dat zomaar uit de koker van de familie De Ridder had kunnen komen. Het ding heet ‘My Lucky Day’ maar had even goed ‘Open of toe. Het doet er niet toe’. Of zoiets. Klaar om de prijs van onding van het jaar te krijgen, maar bij de bookmakers wél top vijf voor deze halve finale.

6. Denemarken, Rasmussen, ‘Higher Ground’

Wat is dat dit jaar toch met lelijke zangers? Wie DoReDos ’s nachts ergens in een steegje tegen het lijf zou lopen, zou gaan lopen, vrezen we. Dat ziet er dan woest en wild uit, en brengt zo’n poeslief deuntje met als titel ‘Higher Ground’. Deze verdwaalde Vikingers lieten zelfs nepsneeuw maken om hun song te verkopen. En blijft voor je het goed en wel beseft even in oren wurmen.

7. Nederland, Waylon, ‘Outlaw in ‘Em’’

Waylon heeft voor de voorbije dagen en weken al voor heel veel commotie gezorgd. En wilde zelfs niet meer met de pers praten. Die vonden zijn song niet sterk genoeg. Ze hebben wel een puntje. Waylon, die in 2014 al eens deelnam aan dit liedjescircus, wil blijven deelnemen tot hij wint. Wel, hij zal nog eens moeten terugkomen, al klinkt zijn country-rock-song wel lekker ruig en fors.

8. Rusland, Julia Samoylova, ‘I Won’t Break’

Vorig jaar mocht Julia Ukraïne niet binnen. Voor Portugal was en is er geen probleem. Van op haar rolstoel brengt ze ‘I Won’t Break’. We herkennen vooral de reusachtige jurk die in de eerste halve finale nog met succes werd gedragen door operaster Elina Nechayeva van Estland. Die deed dat stukken beter dan de doorslagsong van Julia. Jammer maar helaas voor Russia.

9. Australië, Jessica Mauboy, ‘We Got Love’

Ze is dan wel één van de populairste zangeressen down under, maar met ‘We Got Love’ gaat ze zaterdag geen potten breken. Op het podium leek lieve Jessica eerder de Tina Turner van den Aldi, dan een zangeres die klaar is om de wereld te veroveren. Wel een aardig popdeuntje dat tot enige vrolijkheid aanzet. Al hadden we de indruk dat Jessica voortdurend op haar adem zat te trappen.

10. Georgië, Ethno – Jazz Band Iriao, ‘For You’

Het is soms snel aanpassen op het Songfestival. Nauwelijks heeft het huppelkontje uit Australië het podium verlaten, of daar staat de Georgische ethno-jazzband Iriao klaar. Onze muziek is van Georgië en moet daar blijven, lijkt hun boodschap wel. Strak in het pak brengen ze een flinke brok Georgische volksmuziek. Knap gedaan en eigenlijk een eerbetoon aan het, jawel, Songfestival.

11. Hongarije, AWS, ‘Viszlat nyar’

Een mix van alternatieve rock, hardrock en metal. Daar willen de Hongaren mee overtuigen. Edelmoedige poging, maar wat blijft er over van deze act als je weet dat alle muziek opgenomen is en dat enkel de zanger op blote voeten dan nog wel live zijn ding mag doen? En dat dan niet echt toonvast doet. Weinig, ook al omdat er op dat podium buiten wat vuurwerk niet veel te beleven valt.

12. Polen, Gromee feat. Lukas Meijer, ‘Light Me Up’

Wat een vreselijke draak. Als je nog eens wil gruwen voor veel valse noten, dan is deze Poolse act het juiste moment. Al is het de Poolse platenbaas Andezej Gromala wel slim gezien om techno in het Songfestival binnen te smokken. Zien we daar plots half Tomorrowland punten geven?

13. Letland, Laura Rizzotto, ‘Funny Girl’

Laura heeft een pak jaren Amerika achter de rug, maar of dat volstond om als wereldster naar Lissabon terug te komen betwijfelen we. Flets popdeuntje dat zowat drie seconden blijft hangen. Lange benen, dat wel, en een fel rood kleur dat wél blijft plakken.

14. Malta, Christabelle, ‘Taboo’

Vier keer proberen, de vijfde keer was het raak. Christabelle mag Malta vertegenwoordigen. Met ‘Taboo’wil ze een lans breken voor mensen die mentaal of psychisch lijden. Geef ons dan maar ‘Taboe’ van Philippe Geubels. Minder muziek, meer inhoud.

15. Zweden, Bejamin Ingrosso, ‘Dance You Off’

Wat mama niet lukte, namelijk als zangeres het Zweedse Melodifestivalen winnen, lukte zoon Pernilla bij zijn tweede poging wel. Hij gaat voor een solo-optreden dat een soort Michael Jackson-tribuutje zou kunnen zijn en eigenlijk niet meer is dan een aanstekelijke deun. Maar wel goed gevonden en goed verkocht.

16. Montenegro, Vanja Radovanovic, ‘Inje’

Het zou ons echt verbazen mocht deze Vanja de finale van dit liedjescircus halen. Vanja zingt alsof hij alle ellende van de hele wereld moet torsen, rond hem een resem klaarstaande bruiden, samen goed voor een klassieke brok oosteuropese kleinkunst.

17. Slovenië, Lea Sirk, ‘Hvala, nei!’

Pech voor mooie Sloveense Lea dat Cyprus twee dagen eerder al een super dansding mocht brengen. Dat doet Lea namelijk ook, alleen net dat tikkeltje minder goed en geloofwaardig. Bij de bookmakers haalt ze de finale niet, wat ons betreft mag dat rustig wel. Al was het maar om de confrontatie met Cyprus te zien.

18. Oekraïne, Melovin, ‘Under the Ladder’

Veel vuur, slechts een beetje muzikaal vuurwerk om dit Songfestival af te sluiten. Konstyantyn klonk tijdens de repetities behoorlijk stemonvast en onzeker. ‘Under the Ladder’ is een gejaagd door de wind, dat ongetwijfeld heel wat punten bij elkaar zal sprokkelen, maar ons niet echt kan bekoren.

De top 10 van de bookmakers

1. Noorwegen

2. Zweden

3. Oekraïne

4. Moldavië

5. Australië

6. Polen

7. Denemarken

8. Nederland

9. Hongarije

10. Letland