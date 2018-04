Tsjechische songfestivalzanger raakt gewond tijdens repetities: "Ik kan niet meer lopen" KDL

30 april 2018

16u34

Bron: ANP 0 Eurovisiesongfestival De Tsjechische deelnemer aan het Eurovisiesongfestival ligt in het ziekenhuis in Lissabon. Mikolas Josef is gewond geraakt tijdens een repetitie, bevestigt hij op Instagram.

De 22-jarige zanger maakte tijdens de act rond zijn lied 'Lie To Me' een acrobatische sprong. Hij kreeg na afloop van de eerste repetities last van zijn rug en werd voor de zekerheid door de arts op het songfestivalterrein doorverwezen naar het ziekenhuis voor een check-up.

"Ik kan bevestigen dat ik gewond ben geraakt tijdens de repetitie en na een aantal uren werd de situatie alleen maar erger. Ik kan nu niet eens meer lopen", schrijft Mikolas bij een foto op Instagram. De Tsjechische zanger is doorverwezen naar een ander ziekenhuis in de Portugese hoofdstad. "Dank voor alle beterschapwensen en gebeden. We doen onze uiterste best om me snel weer op de been te krijgen."

Mikolas doet mee aan de eerste halve finale op dinsdag 8 mei en is vastbesloten op tijd opgeknapt te zijn. "Ik treed op, wat er ook gebeurt."

I can confirm that I got injured during the rehearsal and the situation got worse after several hours. I cant even walk now. Got back from the first hospital and I am now heading to another one. Thanks for all your messages and prayers we are all doing our best to get me up on my feet soon. 🙏🏻❤️ I will perform no matter what. Een foto die is geplaatst door null (@mikolasjosef) op 29 apr 2018 om 21:10 CEST

