Toch nog beetje Songfestival: organisatie maakt alternatieve show op 16 mei

01 april 2020

08u23

Bron: AD 0 Songfestival De European Broadcasting Union (EBU) komt op 16 mei met een overkoepelend alternatief voor het Eurovisie Songfestival. In samenwerking met de NPO, NOS en AVROTROS wordt live vanuit Nederland voor alle 41 landen het programma ‘Eurovision: Europe Shine A Light’ gemaakt.

De show wordt, vanuit een studio zonder publiek, gepresenteerd door Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit, NikkieTutorials verzorgt de online content. De twee uur durende show is in het Engels en zal in Nederland door Cornald Maas voorzien worden van Nederlands commentaar.



“We gaan een show produceren waarin we onder meer de 41 artiesten die dit jaar zouden deelnemen volop in de schijnwerpers zetten”, laat uitvoerend producent Sietse Bakker weten. “Naast een kort fragment van hun eigen nummer waarmee ze zouden meedoen, zullen zij een gezamenlijke uitvoering brengen van een eerdere Songfestivalhit. Dit doen zij, gezien de omstandigheden, op afstand en niet in Nederland.”

Zendtijd

“Ook worden bekende Songfestivalartiesten van de afgelopen jaren uitgenodigd om – vanuit hun eigen land – nummers uit het verleden op te voeren”, gaat Sietse verder. “Natuurlijk staan we op deze avond uitgebreid stil bij de mensen die zijn getroffen door het coronavirus en degenen die zo hard werken om deze crisis te bestrijden. Laten we zo van zaterdag 16 mei alsnog een bijzonder Europees tv-moment maken!”



Normaal zouden er in de week van het songfestival ook twee halve finales plaatsvinden. Het is aan ieder land zelf om te beslissen hoe ze de twee oorspronkelijke uitzendingen op dinsdag 12 en donderdag 14 mei willen programmeren. De EBU roept de periode van 10 tot en met 16 mei uit tot een speciale songfestivalweek en moedigt radiostations in heel Europa aan om zendtijd te wijden aan de deelnemers die dit jaar zouden hebben deelgenomen en aan de rijke erfenis van het Eurovisie Songfestival.



Vanwege de coronacrisis werd voor het eerst in het 65-jarige bestaan van het evenement een Eurovisie Songfestival geannuleerd. De editie van dit jaar wordt verschoven naar volgend jaar.

