Songfestivalwinnaar niet langer op intensieve zorg

Salvador Sobral glundert na het winnen van het Eurovisiesongfestival 2017 in Kiev. Eurovisiesongfestival Het gaat iets beter met Songfestivalwinnaar Salvador Sobral. De Portugese zanger heeft nog steeds een nieuw hart nodig, maar ligt in afwachting daarvan niet langer meer op intensive care. Sobral is verplaatst naar een gewone kamer.

De pas 27-jarige Portugees won eind mei in de Oekraïense hoofdstad Kiev het Eurovisiesongfestival met zijn ballade Amar Pelos Dois. Toen was al bekend dat hij kampte met ernstige gezondheidsproblemen. Hij liep rond met een zware hernia en had hartproblemen, waar hij liever niet mee te koop loopt.

Harttransplantatie

Zijn zus Luísa Sobral heeft een rotsvast vertrouwen in het herstel van haar broer. In de Portugese media vertelt ze dat hij niet langer op de afdeling intensieve zorg ligt. Daar werd hij eind september volledig afgezwakt binnengebracht. Ze zegt alle vertrouwen te hebben dat haar broer sterk genoeg is voor de harttransplantatie en volledig zal herstellen.

EPA Zus Luísa feliciteert haar broer Salvador op het Euroviesongfestival.

Nummer over Salvador

Om haar geloof in een goed herstel te versterken, heeft Luísa (ook zangeres) een nummer geschreven voor haar zieke broer. Dat zal verschijnen op haar volgende album. "Ik wil hem opnieuw zien stralen, zoals bij het eerste nummer op het Songfestival. Hij had nooit gedacht dat hij zonder vuurwerk en tierlantijntjes kon winnen, maar bleef desondanks altijd bij zijn standpunt dat het allemaal om het gevoel draait."