Songfestivalkandidaat Oekraïne trekt zich al na drie dagen terug

26 februari 2019

11u06

Bron: ANP 1 Eurovisiesongfestival De songfestivalcommissie in Oekraïne moet op zoek naar een nieuwe afgevaardigde voor het komende Eurovisiesongfestival in Israël. De winnaar van de nationale voorronde, zangeres Maruv, heeft zich namelijk teruggetrokken. Ze kwam er niet uit met de Oekraïense publieke omroep UA:PBC, aldus de organisatie.

Maruv won zaterdag de nationale finale met haar liedje ‘Siren Song’, maar dat betekende niet dat ze automatisch naar Tel Aviv zou gaan. "UA:PBC biedt haar als winnaar een overeenkomst aan met de voorwaarden voor haar deelname. De officiële aankondiging volgt pas nadat is getekend", zegt de omroep. "De artiest die ons land vertegenwoordigt, heeft ook de verplichting om op te treden als een cultureel ambassadeur van Oekraïne. Niet alleen moet de kandidaat het liedje presenteren, maar ook de mening van de Oekraïense samenleving promoten." UA:PBC wil verder dat de Oekraïense act zich niet mengt in politieke zaken, en was daar in het geval van Maruv niet gerust op.

Maruv zegt in een reactie op Facebook dat de onderhandelingen zeven uur duurden. Naar eigen zeggen zou ze een soort slaaf van Oekraïne worden als ze het contract zou tekenen. "Ik ben burger van Oekraïne, ik betaal belastingen en ik houd oprecht van Oekraïne. Maar ik ben niet klaar om met allerlei slogans reclame te gaan maken. Ik ben muzikant, geen vleermuis in een politieke arena."

De European Broadcasting Union, de organisator van het songfestival, zegt in een verklaring dat ieder land zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen inzending. Oekraïne begint vandaag met de onderhandelingen met een nieuwe kandidaat.