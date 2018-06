Songfestival vindt mogelijk niet in Jeruzalem plaats uit vrees voor protest en afzeggingen TT

Eurovisiesongfestival Het Eurovisiesongfestival 2019 wordt mogelijk niet in Jeruzalem gehouden. Dat zei de directeur-generaal van het Israëlische ministerie van Cultuur en Sport, Yossi Sharabi, tegen Israëlische media. Hij sprak in een antwoord op vragen over het afzeggen van een vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen Argentinië en Israël.

De Argentijnen zegden op de valreep af omdat ze niet in Jeruzalem willen spelen. De stad is omstreden, omdat Israël het bezette Arabische deel heeft geannexeerd, terwijl dat volgens de VN via onderhandelingen de hoofdstad van Palestina moet worden.

De oefenwedstrijd zou eerst in Haifa worden gespeeld, maar Israël verplaatste het evenement naar Jeruzalem, meldde de krant Haaretz.

Sharabi waarschuwde dat het Eurovisiesongfestival waarschijnlijk ook problemen in Jeruzalem krijgt. "Eurovisie in Jeruzalem? Dat staat helemaal niet vast", aldus de topambtenaar.

Boycot

Afgelopen maand won de Israëlische Netta Barzilai het songfestival van 2018 in Lissabon. Zoals gebruikelijk organiseert het winnende land het volgende festival. Sharabi's chef, minister Miri Regev (Cultuur en Sport) heeft eerder gezegd dat dat in Jeruzalem zal zijn.

Maar eind vorige maand raakte bekend dat er achter de schermen druk overlegd wordt tussen de Israëlische omroep Kan en de European Broadcasting Union (EBU) omdat diverse landen zouden hebben gedreigd met een boycot. Onder meer IJsland, Ierland en Zweden zouden twijfelen over deelname vanwege het huidige oplaaiende conflict in de Gazastrook.