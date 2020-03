Songfestival gaat niet door: “Besluit was onvermijdelijk” redactie

18 maart 2020

14u26

De kogel is door de kerk. Na wekenlang overleg is besloten dat het Songfestival niet doorgaat op de geplande data in mei. Het Europese liedjesfestijn zou plaatsvinden in Rotterdam, nadat zanger Duncan Laurence vorig jaar de editie in Israël won. Het coronavirus gooit echter roet in het eten.

De EBU, de organisatie van Europese publieke omroepen, heeft beslist om het evenement uit te stellen. Wanneer het dan wel moet plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Het lijkt de EBU wel logisch dat het 65ste Songfestival op een ander moment alsnog in Rotterdam wordt gehouden. “We zijn enorm trots dat Rotterdam bereid is deze rol ook in 2021 op zich te nemen.” Al is het nog lang niet duidelijk of dat het scenario wordt.

De beslissing het evenement te schrappen, heeft grote impact. Het Eurovisie Songfestival kent wereldwijd miljoenen fans. De live-uitzendingen trokken vorig jaar in totaal 182 miljoen kijkers op televisie. Traditiegetrouw richt de deelnemende stad een zone in, het Eurovision Village, waar de fans terecht kunnen. In het geval van Rotterdam ging het om de Binnenrotte, waar van 8 tot en met 16 mei een hoge videotoren zou komen. Voor het spektakel zelf werd Ahoy aangewezen.

Teleurstelling

Hoofdproducent Sietse Bakker begrijpt dat veel mensen teleurgesteld zijn. “Enige relativering past daarbij, want tegelijkertijd beseffen we ook dat dit besluit en de gevolgen ervan verbleken bij de uitdagingen waar mensen voor staan die, direct of indirect, zijn getroffen door het coronavirus en de moeilijke, maar nodige maatregelen.”

De NPO, die namens Nederland de organisatie van het Eurovisiesongfestival leidt, vond de beslissing “onvermijdelijk gezien de omstandigheden die heel Europa als gevolg van het coronavirus momenteel treffen en alle maatregelen die overheden nu moeten nemen”, klinkt het daar. De organisatie laat ook weten dat het niet mogelijk was om het event zonder publiek te laten plaatsvinden, want ook voor personeel en deelnemers gelden de restricties.

Twijfel in Rotterdam

De beslissing stond al even op de agenda van de gemeente Rotterdam. Zo’n uniek evenement, cancel je dat uit veiligheid, of gaat er een streep doorheen nu het coronavirus officieel een pandemie is? De Rotterdamse wethouder Said Kasmi stelde tijdens een raadsvergadering eerder dat Rotterdam ‘geen enkele noodzaak’ zag het mega-evenement af te gelasten. Maar meerdere partijen in de gemeenteraad leek het zeer onverantwoord.

Hooverphonic

De Belgische inzending, Hooverphonic, blijft dus voorlopig thuis. “Natuurlijk vinden we dit heel jammer maar in de huidige situatie is de beslissing van de EBU perfect te begrijpen want de wereldgezondheid en veiligheid gaan uiteraard voor. We wensen iedereen veel sterkte en willen vooral ook alle mensen bedanken die elke dag opnieuw hun eigen leven op het spel zetten om anderen te helpen.”

“De beslissing van de EBU is geen makkelijke beslissing om te nemen, maar wel een die nodig is in de huidige omstandigheden. De verdere details van deze beslissing worden door de EBU nog uitgewerkt in de komende weken”, reageert Hans Van Goethem, woordvoerder bij VRT. “Wij zullen met EBU, Hooverphonic en de collega’s van RTBF bekijken wat de gevolgen zijn van deze beslissing richting de editie van 2021.”

(Lees verder onder video.)

Presentatoren

Jan Smit, één van de drie presentatoren van het festival, laat weten: “Gezondheid gaat boven alles! Ik begrijp dat elke maatregel die nodig is, wordt getroffen. Zo ook deze...” Ook denkt de zanger dat het volgend jaar alsnog goed gaat komen in Rotterdam. “Ga er persoonlijk van uit dat we volgend jaar alsnog kunnen knallen in Rotterdam! Wordt ongetwijfeld vervolgd.”

Nikkie de Jager, beter bekend als Nikkie Tutorials, zegt: “Met veel moeite moet ik zeggen dat Eurovision 2020 uitgesteld wordt. In een wereld waar muziek ons verbindt, is veiligheid nu het belangrijkst. Ik hoop jullie te zien in 2021!” Nikkie zou via de onlinekanalen van het songfestival verslag doen van het event.

Praktische informatie

Mensen die tickets aangekocht hebben voor één van de data in Rotterdam, zullen binnenkort op de hoogte worden gebracht over wat er zal gebeuren met die kaarten. Er wordt bekeken of kopers hun geld terugkrijgen, of de tickets gewoon geldig blijven tot volgend jaar. Ook voor wie een kaartje overgekocht heeft op sites zoals Ticketswap moet zich geen zorgen maken.

De European Broadcasting Union gaat samen met alle deelnemende landen van het Eurovisiesongfestival in conclaaf of er in mei mogelijk een gezamenlijk alternatief kan worden geboden op televisie. “De EBU zal zich samen met de deelnemende ledenomroepen buigen over eventuele alternatieve programmering”, staat in een statement van de Nederlandse organisatie.

Financiële gevolgen

Of de annulatie een bittere financiële pil gaat worden, is nog niet duidelijk. “Het is te vroeg om hier iets over te zeggen. Dit is van vele factoren afhankelijk. De financiële gevolgen worden in de komende periode geïnventariseerd”, meldt de organisatie.

Of het financieel wel haalbaar is om het songfestival volgend jaar ook in Nederland te houden, wordt ook nog uitgezocht. “Dat is het gesprek dat we nu gaan voeren met de EBU, de gaststad en andere betrokkenen. Het belangrijkste besluit dat de EBU nu moest nemen is het cancelen van de productie in mei 2020.”

De kosten die fans en de verschillende deelnemende landen hebben gemaakt zijn voor hun eigen rekening. “Wij zijn geen partij bij contracten die de deelnemers, bezoekers en organisaties uit verschillende landen hebben gesloten met bedrijven en hotels in Nederland.”