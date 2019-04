Songfestival bezorgd over veiligheid in Israël SD

01 april 2019

21u14

Van 14 tot 18 mei vindt in Tel Aviv, Israël, het Eurovisiesongfestival plaats. De EBU, die de wedstrijd organiseert, heeft nu in een brief aan de Israëlische premier Benjamin Netanyahu laten weten dat het zich zorgen maakt over de veiligheid tijdens het festival.

Netanyahu had op voorhand gezegd dat Israël zou instaan voor de kosten van de veiligheidsmaatregelen die genomen zouden moeten worden. Maar al dit weekend werd het materiaal dat in Tel Aviv voor het festival arriveerde, niet langer met honden gecontroleerd op bommen. De politie zou geen betalingen voor de werkzaamheden ontvangen hebben.

Het EBU stuurde daarom een boze brief naar de premier. “We hebben gehoord dat de politie instructies heeft gekregen om geen inspecties met bomhonden meer uit te voeren”, schrijft EBU. “Het lijkt ons niet nodig uit te leggen dat dit bij een groot evenement als het Eurovisiesongfestival wel moet gebeuren. Elke vertraging als gevolg van dit hiaat in de veiligheidsinspecties zal impact hebben op de voorbereidingen en dus op het budget en de kwaliteit van de shows.”

De organisatie stelt in de brief alle deelnemende landen van de situatie op de hoogte te stellen. “De veiligheid van het evenement is sowieso al een delicaat onderwerp, gezien de huidige situatie”, beklemtoont EBU. De organisatie gaat ervan uit dat Netanyahu de controles met de bomhonden bij het Tel Aviv Convention Center hervat.

Vier ministeries en omroep KAN hebben volgens de Israëlische media afgesproken samen de kosten van de beveiliging op te brengen, maar drie van de vier ministeries zouden het geld nog niet hebben overgemaakt.