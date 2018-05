Slechts 568.000 kijkers voor tweede Songfestivalavond MC

11 mei 2018

12u47 0 Eurovisiesongfestival Aan het goeie weer lag het niet meer, maar de vroege uitschakeling van Laura Groeseneken heeft de kijkgoesting voor het 63ste Eurovisiesongfestival een behoorlijke knauw gegeven. Donderdagavond keken slechts 568.000 Vlamingen naar de overigens kwalitatief bijzonder matige tweede halve finale. Dinsdag waren er nog 846.210 gegadigden die, ondanks heerlijk zomerweer, wilden supporteren voor ‘onze’ Sennek.

Het slechte kijkcijfer van donderdag belooft weinig goeds voor de finale van zaterdag. Vorig jaar topte het Festival nog met 1.242.220 kijkers en een piek tijdens het optreden van Blanche met 1.628.017 kijkers. Laura Tesoro deed het een jaar eerder nog beter, met een piek van ruim 1,8 miljoen Vlamingen. Gemiddeld keken toen 1,5 miljoen Songfestivalfans.

Nu is het afwachten of de editie van dit jaar het beter gaat doen dan het absolute dieptepunt in 2008, het jaar dat de Vlaamse Ishtar de finale niet haalde, en er maar 442.508 kijkers de finale volgden.