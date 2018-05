Senneks videodagboek: "Vanavond gaan we extra ons best doen voor de generale repetitie" DBJ

07 mei 2018

Vanochtend vroeg had Sennek een gesprekje met Peter Van de Veire. En wat leerden we daaruit? Ze is geen ochtendmens en vanavond staat de generale repetitie op het programma.