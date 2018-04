Sennek treedt op tijdens de EBU Media Summit in Brussel SD

20 april 2018

14u52 0 Eurovisiesongfestival Onze Eurovisie-kandidate Sennek (27) heeft gisteren opgetreden tijdens de EBU (European Broadcasting Union) Media Summit in Brussel. Op deze driedaagse komen toplui uit de mediasector samen om over het medialandschap te overleggen.

Sennek trad er voor zo’n 200 leden op tijdens het galadiner in het Egmontpaleis in Brussel, en werd op piano begeleid door Maxime Tribeche, die het Eurovisie-nummer mee schreef en producete. Sennek bracht 'A Matter Of Time' voor het eerst live in deze intieme opstelling.

Sennek en Maxime sloegen op de receptie ook nog een praatje met de CEO van VRT, Paul Lembrechts. Ook Blanche bracht een klein optreden tijdens het galadiner.

Vanochtend is Sennek vertrokken naar Madrid, waar ze morgenavond haar nummer 'A Matter Of Time' brengt op de Eurovision Spain Pre-Party Madrid, die dit jaar voor de tweede keer wordt georganiseerd. Deze preshow in Madrid is de laatste officiële preshow voor de repetities in Lissabon beginnen, volgend weekend.

Vandaag geeft onze kandidate er enkele interviews aan de internationale pers, morgen zal ze stralen op de rode loper en haar nummer brengen. Sennek mag als een van de laatsten het podium op, net voor Portugal en Spanje. De publieke Spaanse omroep RTVE zendt de preshow, die plaatsvindt in de concertzaal La Riviera, live uit.