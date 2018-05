Sennek stoot volgens bookmakers door naar de finale (maar verliest wel plaatsen) DBJ

02 mei 2018

17u39 0 Eurovisiesongfestival Als het Eurovisiesongfestival vandaag zou plaatsvinden, zou België dertiende eindigen. Ten minste, dat zeggen de bookmakers. Niet slecht, maar 'A Matter of Time' werd ook al op een vierde plaats ingeschat.

41 tegen 1 staat de Belgische inzending Sennek momenteel om het Eurovisiesongfestival te winnen. Als je vandaag 10 euro inzet op de winst van Laura Groeseneken, zou je dus 410 euro op je bankrekening kunnen schrijven. Momenteel staat Sennek daarmee op de dertiende plaats.

De Belgische inzending zal in de eerste finale, op dinsdag 8 mei, als vierde aantreden en volgens de bookmakers zal ze die halve finale ook overleven. Tien halve finalisten uit die halve finale gaan door en zij zou zich als achtste kwalificeren. Geen slecht resultaat dus, maar Sennek stond bij de bekendmaking van het nummer meteen op een vierde plaats bij de bookmakers. Ondertussen is ze dus negen plaatsen gezakt in de verwachtingen.

Gebrek aan ervaring

De bookmakers baseren zich voor die inschatting onder meer op de live-optredens die de Leuvense in de aanloop naar 8 mei geeft. Nu de eerste repetitie in Lissabon achter de rug is, lijkt haar gebrek aan ervaring haar parten te spelen. Ze zou iets te verlegen zijn en beschikt nog niet over de gave om de 20.000 mensen in de zaal en de 200 miljoen kijkers helemaal in te pakken. Gelukkig voor haar komen er nog genoeg momenten om zich te bewijzen.

Wie is dan de grootste favoriet om de wedstrijd te winnen? Volgens de bookmakers is dat Israël, gevolgd door Noorwegen en Frankrijk. Zij staan respectievelijk 3.25, 6 en 6,5 tegen 1. Ondertussen blijft Nederland maar zakken in de verwachtingen, zanger Waylon wordt voorlopig ingeschat op een 21ste plaats. De kleinste kanshebber is San Marino, voor 10 euro krijg je er voorlopig 5010 in de plaats.