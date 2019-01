Sennek schrijft Eurosong-liedje voor Noorse kandidaat SD

25 januari 2019

16u00

Bron: Songfestival.be 0 Eurovisiesongfestival In Noorwegen zijn de tien kandidaten van de Melodi Grand Prix 2019, de preselectie voor het Eurovisiesongfestival, bekendgemaakt. Het nummer ‘Hold Me Down’ van kandidate Carina Dahl werd geschreven door onze eigen Sennek, die vorig jaar zelf deelnam aan het Songfestival.

Laura Groeseneken, zoals Sennek echt heet, laat aan Songfestival.be weten dat ze erg trots is dat haar nummer opgepikt werd door een andere Songfestivalkandidate. “Ik schrijf veel liedjes, en dit is dankzij een van de andere auteurs in Noorwegen opgepikt. Ik schreef het samen met Jeroen Swinnen op een winterse dag vol sneeuw in de Ardennen, in een mooi kasteel. Je hoort zelfs mijn stem op de achtergrond als backing!” Op 2 maart weet Noorwegen wie naar Tel Aviv afreist als officiële kandidaat van het land. Groeseneken supportert alvast voor Carina, en zal voor de finale ook naar Noorwegen afreizen om haar steun te laten zien.

Het Eurovisiesongfestival vindt op 14, 16 en 18 mei plaats in Tel Aviv, Israël.