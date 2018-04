Sennek op Eurovision pre-show in Israël SD

09 april 2018

15u45 0 Eurovisiesongfestival De Belgische Eurovisie-kandidate Sennek is gisteren vertrokken naar Israël om er dinsdag 10 april op te treden tijdens de Eurovision pre-show 'Israel calling' op Tabin square in Tel Aviv. Ondertussen ontmoette ze ook al enkele andere kandidaten.

Gisteren was Laura Groeseneken, alias Sennek, aanwezig op het rode loper event in Israël. Daar ontmoette ze enkele andere kandidaten, waaronder Madame Monsieur van Frankrijk, SuRie van het Verenigd Koninkrijk, en ook gaste Dana International. SuRie kennen we nog als backing vocal voor zowel Loic Nottet als Blanche op het Eurovisiesongfestival. Sennek zelf is grote fan van het nummer van Madame Monsieur.

Sennek zal ook naar Massada gaan. De nonkel van Laura is twee jaar geleden heel plots gestorven aan nierkanker. Hij was erg gefascineerd door de Joodse godsdienst en geschiedenis en had als wens nog naar Massada te gaan maar is daar niet meer geraakt. Zijn laatste wens was daar begraven te worden en dat heeft zijn zus (Laura’s mama) geregeld.

Intussen overschreed de videoclip van 'A Matter Of Time' al de kaap van anderhalf miljoen views op YouTube.