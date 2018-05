Sennek blikt terug: "Ik hoop dat ik niemand heb teleurgesteld" Redactie

09 mei 2018

00u26 0 Eurovisiesongfestival Sennek heeft de finale van het 63ste Eurovisiesongfestival niet gehaald. Jammer, maar ze is wel trots op haar prestatie. "Het hoort bij het leven."

"Ik heb gegeven wat ik kon en meer kon ik niet meer doen", zegt het bij de Leuvense bij Lieven Van Gils. "Iedereen heeft een sterke madam gezien en ik denk dat ze mijn nummer nog altijd mooi vinden. De uitschakeling is pijnlijk, maar het hoort bij het leven. Behoorlijk ironisch, want de song gaat daar ook over. Ik hoop vooral dat ik niemand heb teleurgesteld, want ik ben trots op de song, de act en de manier waarop we het hebben gebracht. Volgend jaar beter", glimlacht ze.

Ook Mike Naert, haar manager, verlaat het strijdtoneel met opgeheven hoofd. “Het is en blijft een loterij. Je weet het nooit zeker. Eén ding is zeker: we hebben alles gegeven. Ze is cool gebleven en heeft zichzelf gegeven. Jammer genoeg is het niet enkel een fantastisch lied en een fantastische zangeres dat je nodig hebt om de finale te bereiken. Anderzijds, dit is het begin van een verhaal voor Sennek en zeker geen einde.”