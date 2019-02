Schrijvers winnend Eurosonglied ‘Toy’ moeten winst delen na plagiaat

07 februari 2019

16u50

Bron: ANP 0 Eurovisiesongfestival Het lijkt erop dat Universal Music Group tot een schikking is gekomen met de makers van het winnende songfestivalliedje van vorig jaar. Jack White van The White Stripes wordt sinds kort erkend als songwriter van het nummer Toy van Netta, zo ontdekte de Israëlische omroep Kan.

Vorig jaar juli werd bekend dat Universal juridische stappen wilde ondernemen omdat de platenmaatschappij Toy te veel vonden lijken op het welbekende Seven Nation Army van The White Stripes. Het team achter Netta wilde toen niet reageren vanwege de juridische aard van de zaak.

Nu zou er achter de schermen een schikking zijn getroffen, waardoor Jack White opeens een winnend songfestivalliedje aan zijn oeuvre kan toevoegen. Waarschijnlijk deelt hij nu ook in de opbrengsten.

Diskwalificatie

Of de erkenning nog gevolgen gaat hebben, is niet duidelijk. Normaal gesproken moeten inzendingen op het Eurovisiesongfestival altijd originele nummers zijn. Om deze reden had Netta vorig jaar in theorie gediskwalificeerd kunnen worden.

Netta’s Toy won het songfestival vorig jaar met ruime voorsprong op Fuego van de Cypriotische Eleni Foureira. Daardoor vindt het liedjesfestijn dit jaar plaats in Israël.