Schrappen van Eurovisiesongfestival kost Rotterdam miljoenen Frederique Rijneveen

20 maart 2020

19u01

Bron: AD 0 Songfestival Het schrappen van het Eurovisiesongfestival levert Rotterdam een miljoenenstrop op. In een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad schrijft burgemeester Aboutaleb dat de kosten van het uitstel van het songfestival wordt geschat op 6,7 miljoen euro. Als het liedjesfestijn volgend jaar alsnog in Rotterdam Ahoy wordt gehouden, moet de gemeenteraad eerst toestemming geven. Die moet ook een nieuw budget vaststellen. Voor de editie van 2020 was 15,5 miljoen euro uitgetrokken.

De European Broadcasting Union (EBU) besloot om het songfestival te schrappen vanwege het coronavirus. Het besluit is voor de Maasstad een bittere pil, omdat de voorbereidingen al in volle gang waren. De gemeente vindt het een verstandig besluit en wil het songfestival alsnog in 2021 vieren. Wél wordt het nog een hele klus om alle gemaakte afspraken en contracten voor de gemiste versie van 2020 af te handelen, en nieuwe afspraken te maken. Rotterdam Ahoy is bereid om het songfestival te huisvesten, maar onderzoekt nog of het past in het programma.

Volgens de burgemeester wordt nog gekeken hoe een deel van deze kosten bij bijvoorbeeld verzekeraars kan worden verhaald. Hoe de kosten worden opgebouwd en wat er nodig is van de gemeente, wordt ook nog onderzocht. “Wij komen zodra mogelijk bij u terug met een verzoek om deze middelen vrij te maken in de begroting, inclusief een onderbouwing van de extra kosten en een verantwoording over de gedane uitgaven", aldus burgemeester Aboutaleb.