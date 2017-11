Rusland doet weer mee aan Songfestival MVO

19u30

Bron: ANP 0 ANP Kippa Salvador Sobral uit Portugal tijdens de eerste generale repetitie voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Kiev. Eurovisiesongfestival Het Eurovisiesongfestival telt volgend jaar 42 deelnemers. Dat is evenveel als vorig jaar, maakte de European Broadcasting Union dinsdag bekend. In het deelnemersveld is één wijziging. Rusland keert na een jaar afwezigheid terug terwijl Macedonië zich heeft teruggetrokken.

Ook Australië is er dit jaar weer bij, net als Israël. Dat land kondigde vorig jaar nog tijdens de puntentelling aan dat het de laatste keer was omdat de publieke omroep in Israël ophield te bestaan. Inmiddels is een andere omroep aangewezen die het evenement mag uitzenden.

De 63e editie van het Songfestival vindt zoals eerder al aangekondigd plaats in Lissabon. Portugal won vorig jaar met Salvador Sobral voor het eerst in 53 deelnames. Het Songfestival vindt plaats op 12 mei, de halve finales zijn op 8 en 10 mei.