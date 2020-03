RTBF stelt deelname jaartje uit: Hooverphonic mag in 2021 naar Eurovisiesongfestival (met nieuw nummer) LOV

20 maart 2020

20u52

Bron: VRT 6 Songfestival Hooverphonic mag in 2021 opnieuw deelnemen aan het Eurovisiesongfestival. Dat heeft de VRT in overleg met de Franstalige openbare oproep RTBF beslist. Zij zullen hun deelname een jaartje uitstellen.

De EBU (European Broadcasting Union) maakte bekend dat landen vrij mogen kiezen of ze met een nieuwe kandidaat komen. Wel vragen ze sowieso om met een nieuw nummer deel te nemen. Na overleg tussen de RTBF en VRT blijkt dat Hooverphonic alsnog België zal vertegenwoordigen in 2021. De omroep vindt het een logische beslissing om hen deze kans te bieden. Wallonië zal dan in 2022 weer deelnemen.

“De annulering van het Eurovisiesongfestival was een klap voor iedereen, maar ook een begrijpelijke en juiste beslissing. Het toont alleen maar welke uitzonderlijke en moeilijke tijden we beleven. We zijn onze collega’s van RTBF zeer dankbaar dat ze bereid zijn de VRT-inzending volgend jaar te laten doorgaan. Hooverphonic gaat dus voor VRT naar het Eurovisiesongfestival 2021! Zoals gepland, maar dan een jaartje later. Alex, Raymond en Luka zijn zeer enthousiast en wij zijn heel trots dat we een absolute topgroep in betere tijden naar Rotterdam kunnen sturen”, zegt Olivier Goris, netmanager bij Eén.

“Fijn dat we zo snel bevestiging hebben dat we volgend jaar naar het Eurovisiesongfestival kunnen gaan. We hebben daar nog altijd énorm veel zin in”, klinkt het bij Hooverphonic. “We gaan nu de tijd nemen om samen te bekijken hoe we ons voorbereiden op mei volgend jaar.”

Eerder deze week kwam het nieuws dat de organisatie het Songfestival in Rotterdam annuleert vanwege het coronavirus.