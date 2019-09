Rotterdam pompt ruim 15 miljoen euro in Songfestival Redactie

12 september 2019

19u49

De gemeente Rotterdam heeft ruim 15 miljoen euro gereserveerd voor de organisatie van het Eurovisie Songfestival. Dat staat in documentatie van de stad, waarvan de geheimhouding vanochtend werd opgeheven. Overigens tastte concurrent Maastricht nog wat dieper in de buidel: 18,5 miljoen euro. Zonder succes, want Rotterdam mag de lucratieve wedstrijd in mei volgend jaar houden.

Naar een dekking voor de 15,5 miljoen euro wordt nog gezocht. Een idee is om de toeristenbelasting met een procent te verhogen, zodat de investering verspreid over een aantal jaren kan worden binnengehaald. De hotelbranche en Rotterdam Partners verzetten zich echter tegen deze optie, omdat dit bezoekers aan de stad kan kosten. Ook wordt gedacht aan crowdfunding en hulp van bedrijven. De provincie Zuid-Holland heeft al één miljoen euro toegezegd.

Uit de openbaar gemaakte bidbook blijkt verder welke hotels kamers leveren aan de organisatie van het Songfestival. In Rotterdam gaat het om ruim 5.000 exemplaren. Van de 5-sterrenhotels zijn Hilton Rotterdam (253 kamers), Marriott Hotel (231) en Mainport by Inntel Hotel (215) hofleverancier. Bij de ‘4 sterren’ zijn Nhow, Inntel Hotels Rotterdam Centre en ss Rotterdam koploper. Ook hotels in Rhoon, Brielle, Vlaardingen, Rockanje en Barendrecht huisvesten festivalgangers. Daarmee heeft de regio Rotterdam dik 7.800 slaapplaatsen beschikbaar.

Het songfestival vindt volgend jaar mei plaats in Ahoy Rotterdam. De halve finales worden op 12 en 14 mei gehouden, de finale op 16 mei. De hele stad zal trouwens in een ‘songfestivaljasje’ worden gestoken, waarbij ook ruim budget is voor initiatieven van Rotterdamse kunstenaars.