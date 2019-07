Rotterdam en Maastricht topfavorieten voor organisatie Songfestival Redactie

12 juli 2019

21u34

Bron: AD.nl 0 Songfestival Vanaf volgende week zijn er nog twee steden in de race voor de organisatie van het Eurovisie Songfestival in Nederland. Dat heeft de NPO vanavond meegedeeld. De namen van de twee steden zijn volgens de publieke omroep nog niet bekend, maar in de wandelgangen wordt gefluisterd dat Rotterdam en Maastricht topfavoriet zijn.

Eerder vanavond was er in Nederland onduidelijkheid rond een bericht dat de NPO had verspreid. Hierin wilde ze de route toelichten die bewandeld gaat worden bij de keuze van de stad die het Songfestival gaat organiseren. Daardoor leek even dat er nu al een keuze gemaakt was voor de twee steden, maar dat is volgens de publieke omroep niet het geval.



Het Songfestivalcomité gaf al aan alleen op werkbezoek bij de kandidaatsteden te willen die ‘hebben wat nodig is’ voor de organisatie van het internationale megafestijn. De komende twee weken vinden die bezoeken plaats, ergens half augustus wordt bekendgemaakt wáár het Eurovisie Songfestival gehouden wordt.



Naast Rotterdam en Maastricht leverden ook Arnhem, Utrecht en Den Bosch afgelopen week een zogenoemd bidbook in. Uitvoerend producent Sietse Bakker benadrukte bij het in ontvangst nemen van de kandidaatstellingen dat een aantal punten zwaar doorwegen in de beoordeling. “Je produceert misschien wel de meest complexe tv-show wereldwijd”, legde hij uit. “Belangrijk is dat je een locatie hebt waar je de ruimte hebt om dat te doen. En vervolgens de stad zelf: heb je de hotelkamers en kun je het logistiek aan om niet alleen de bezoekers maar ook allerlei andere mensen die het aantrekt in de binnenstad te laten logeren?”