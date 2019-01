Presentatoren Eurovisiesongfestival 2019 bekendgemaakt: topmodel Bar Refaeli bekendste naam SD

25 januari 2019

12u46 0 Eurovisiesongfestival De vier presentatoren van het Eurovisiesongfestival 2019, dat op 14, 16 en 18 mei in Tel Aviv, Israël, zal plaatsvinden, werden zonet bekendgemaakt. Topmodel Bar Refaeli, presentators Erez Tal en Assi Azar en YouTube-ster Lucy Ayoub zullen de honneurs waarnemen.

De 64ste editie van het Eurovisiesongfestival vindt dit jaar plaats in Tel Aviv, nadat de Israëlische Netta Barzilai vorig jaar de internationale wedstrijd won. Van de vier presentatoren is Bar Refaeli veruit de bekendste. Ze kende een succesvolle modellencarrière, en was een van de eerste Israëlische modellen die de cover van Sports Illustrated haalde. Ze was ook enkele jaren samen met acteur Leonardo DiCaprio. De andere drie presentatoren zijn vooral in eigen land bekend. Erez Tal is al 25 jaar werkzaam in de mediawereld, en presenteerde onder andere 10 seizoenen van de Israëlische ‘Big Brother’. Assi Azar, ook een televisiepresentator, werd door het magazine OUT genoemd als een van de 100 meest invloedrijke homoseksuele mensen ter wereld. Lucy Ayoub’s ster is dan weer rijzende. Ze is YouTube-ster en beginnende tv-presentator.

Voor België gaat de 19-jarige Eliot Vassamillet naar Tel Aviv.